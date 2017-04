Red Bull n’a pas réussi à lutter avec Ferrari et Mercedes à Melbourne et de l’avis de tous dans l’équipe autrichienne, il manque du rythme pour aller chercher les deux écuries rivales. Grâce à ses capacités de développement, Helmut Marko envisage que son équipe lutte pour la victoire dans le courant de la saison. Au moment du Grand Prix d’Autriche, à domicile ?

« La voiture est bien née » rassure-t-il. « Nous pensons qu’il faut maintenant trouver les zones du châssis sur lesquelles nous devons travailler. Dans les prochaines courses, il devrait y avoir des développements considérables sur le châssis ».

Les évolutions viendront également du côté du moteur puisque Renault envisage d’amener une nouvelle spécification de son bloc propulseur dès Barcelone, dont la principale amélioration se situera au niveau du poids. Sa fiabilité sera évidemment considérée puisqu’elle a posé quelques problèmes aux équipes qui l’utilisent cet hiver.

« Une grosse nouveauté de la part de Renault est prévue pour le Canada mais nous aurons déjà une version plus légère qui supporte un programme plus rapide sur une durée plus longue. Je suis optimiste et je pense que nous pourrions nous retrouver en tête en Autriche » conclut-il.