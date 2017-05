Les évolutions apportées par Red Bull à Barcelone ont permis à l’écurie autrichienne de se rapprocher de Ferrari et de Mercedes, en particulier en qualifications. Cependant, l’écart avec les meilleures reste trop significatif encore pour que Red Bull puisse viser la victoire à chaque Grand Prix.

Les évolutions initiales de Red Bull ont d’ailleurs été perturbées par un événement inhabituel dans une grande écurie : un défaut de corrélation entre la CFD, la soufflerie et les données en piste.

« Nous étudions chacun de nos outils pour savoir sur lesquels nous pouvons nous appuyer ou non » assure aujourd’hui Christian Horner. « Les pneus plus larges ont un impact plus important sur l’aéro – plus grand que nous le pensions. »

Red Bull pourra de plus compter sur une aide majeure, celle d’Adrian Newey. L’ingénieur vedette de la F1 s’est vraiment mis à travailler sur la RB13 à partir de l’Australie, après avoir pris un peu de recul sur la discipline. Du reste, Newey était même présent dans le paddock de Barcelone.

« Adrian voulait un retour des pilotes sur place pour mieux comprendre la voiture et déterminer la direction du développement pour le futur » précise le directeur de Red Bull.

Pour les prochaines courses, Red Bull se concentrera sur les spécificités des circuits de Monaco et de Montréal. En Principauté, des évolutions, mineures, devraient améliorer la rapidité de la monoplace en virages lents. Au Canada, au contraire, un package aéro spécialement conçu pour les circuits à faible appui fera ses débuts.

Mais les prochaines évolutions majeures de Red Bull sont programmées pour le Grand Prix à domicile de l’écurie, celui d’Autriche, en juillet prochain. Une évolution du moteur Renault est aussi attendue à cette date – d’autant plus que le Red Bull Ring est un circuit qui fait la part belle à la puissance des V6.

« Si nous pouvions activer la pleine puissance du moteur, nous ne serions pas loin de Mercedes et de Ferrari » témoigne une source interne chez Red Bull. « Mais en raison de la fiabilité, nous ne pouvons pas encore le faire. »