Daniel Ricciardo explique que Red Bull a entamé en avance le développement de sa voiture pour 2018. La RB14 ne suivra donc pas la tradition des précédentes monoplaces produites à Milton Keynes : elle ne sera pas prête à la toute dernière minute.

Pour l’Australien, ce changement d’approche devrait être bénéfique afin de ne plus souffrir lors des premières courses de la saison et ainsi perdre de gros points sur les équipes rivales.

"J’ai toujours pensé que nos débuts de saison étaient lents, particulièrement depuis que je suis au sein de l’équipe. Mais, d’après ce que je sais, ce n’est pas prévu comme cela pour 2018," explique-t-il.

"Nous sommes clairement de plus en plus forts et il vaut mieux être sur cette tendance, et en profiter en faisant un meilleur début de saison en 2018. Je ne sais toujours pas pourquoi nous suivons cette courbe d’évolution."

"Nous avons toujours pensé que nous commencions le travail sur la voiture de l’année suivante assez tôt mais des analyses ont montré que ce n’était pas le cas. Donc, pour l’an prochain, je sais que le planning a été plus avancé que celui de cette année."

2018 sera la dernière saison du contrat de Ricciardo avec Red Bull. Il souhaite donc être convaincu avant de prolonger.

"Comme il n’y a pas beaucoup de changements de règles pour l’année prochaine, ce que nous apprenons cette année servira pour 2018. Nous devrions donc mieux commencer. Si nous ne sommes pas très compétitifs, alors, évidemment, je devrai prendre une décision pour mon avenir."

"J’ai l’impression de dire cela tous les ans mais nous devrions être bien placés lors de la saison à venir. Mercedes gagner depuis trop longtemps."

Max Verstappen confirme de son côté le changement d’approche.

"Cela bénéficiera aussi à la fiabilité de la voiture, qui n’a pas été terrible cette année. Il y a des choses différentes dans les procédures, à commencer par ne pas finir la construction de la nouvelle voiture aussi tard."

"Peut-être que nous devrons stopper le développement avant parce que piloter longuement une voiture (sans souci technique) vous apporte plus en termes de compréhension. L’équipe a tiré les leçons de cette année, elle e a digéré le nouveau règlement. alors je suis très confiant aussi que nous pourrons faire un bien meilleur début de saison en 2018."