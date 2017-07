Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, est du même avis que son pilote, Max Verstappen : le championnat du monde 2017 est déjà terminé pour son équipe.

Après un nouvel abandon en Autriche, la situation de Red Bull au championnat du monde des constructeurs comme des pilotes ne laisse guère d’espoir d’obtenir un titre cette année. D’autant plus que Mercedes et Ferrari continuent à disposer des monoplaces les plus rapides.

"Max a dit qu’il ne pensait plus au championnat. Et je partage son avis. Je pense qu’il ne sert à rien de s’en préoccuper. Nous sommes esseulés à notre 3e place et nous allons évidemment tout faire pour la conserver," explique Christian Horner.

Cette 2e partie de saison va donc permettre à Red Bull de travailler sur 2018.

"Nous allons nous concentrer à bâtir sur nos forces et sur nos progrès, qui ont été sensibles depuis Barcelone en particulier. Nous allons juste faire en sorte que la 2e moitié de l’année soit plus compétitive pour nous. Nous allons continuer à développer la voiture, nous espérons que Renault va trouver encore de la puissance, afin de repartir sur de très bonnes bases l’année prochaine."