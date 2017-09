Avec l’annonce des partenariats entre McLaren et Renault ainsi que Toro Rosso et Honda, la rumeur d’une rupture entre Red Bull et Renault fin 2018 et d’une association avec Honda à partir de 2019 a pris du poids dans le paddock de Singapour mais en conférence de presse, les patrons de Renault et Red Bull ont refusé de commenter leur éventuelle séparation.

"Comme je l’ai dit plusieurs fois ce week-end, tout ce qui est plus loin que 2018 n’est que pure spéculation que nous ne confirmons ni n’infirmons" a tranché Christian Horner. "La situation pour 2018 est totalement claire et tout ce qui est fait pour plus une date postérieure le sera derrière des portes closes et non au travers des médias".

"Je pense que la situation après 2018 est très claire, notre attention est pour le moment portée sur la conception d’une voiture qui doit être aussi bonne que possible. Nous aurons des moteurs TAG-Heuer fournis par Renault et tout le reste n’est que spéculation. Il y aura toutes sortes de rumeurs d’ici là, j’en suis certain".

Cyril Abiteboul n’a pas tenu à parler de l’après 2018 mais précise qu’il s’agira, pour Renault, d’en tirer un certain bénéfice.

"Nous avons plusieurs obligations auprès de la FIA en tant que motoriste. En tant que motoriste, notre rôle est de fournir des moteurs aux équipes mais pas sous des obligations ou des circonstances précises. Il faut que ça serve nos intérêts stratégiques et j’imagine que c’est ce dont nous discuterons à l’avenir".

"Ce qu’on peut confirmer, c’est que l’on travaille ensemble avec Red Bull en 2018, on fera ce qu’on peut pour les soutenir," ajoute-t-il.

"On aura vraiment une équité de traitement entre Red Bull, Renault et McLaren. La suite, on ne peut pas trop en parler. Red Bull le fera pour eux-mêmes et nous pour nous. Nous avons une filière pilotes, et le moteur est souvent un moyen d’emmener nos jeunes pilotes en Formule 1. C’est clairement quelque chose que nous n’aurions pas pu faire avec Red Bull et Toro Rosso."