Cosworth, Ilmor et surtout Porsche pourraient décider d’entrer en F1 en 2021 et de devenir des motoristes indépendants.

Voilà évidemment qui ferait les affaires de Red Bull, qui recherche depuis plusieurs années un motoriste indépendant – Renault se concentrant davantage sur sa propre écurie. Les rumeurs actuelles laissent entendre qu’un accord entre Porsche et Red Bull serait sur la table (Red Bull est très proche du groupe Volkswagen), mais le Dr Marko, dans la presse aujourd’hui, a tenu à mettre les choses au point.

« Pour nous, il est actuellement plus important que des manufacturiers indépendants comme Aston Martin, Cosworth or Ilmor assistent aux négociations. Ce que nous voyons avec Honda, c’est que même avec les plus grandes ressources humaines et financières, il n’est pas possible d’avoir du succès avec ce règlement moteur très complexe. »

Le Dr Marko a cependant adouci quelque peu son discours envers Renault. Une prolongation de contrat serait-elle aussi envisagée avec le motoriste français ?

« D’un point de vue technique, notre châssis est à un très haut niveau, si on le compare à ceux de Ferrari et de Mercedes. Notre partenaire moteur, Renault, fait des progrès continuels, ce qui signifie que Red Bull gagnera une ou deux courses cette année en comptant sur ses propres forces. »

L’horizon de l’après-2020 est encore très éloigné pour Red Bull. Surtout, à cette date, on ne sait pas si Max Verstappen, courtisé par Ferrari, sera toujours dans l’écurie autrichienne. Le Dr Marko croit en tout cas que le Néerlandais aura bientôt le mental d’un champion du monde.

« Max fait partie des meilleurs pilotes du monde. Comment il réagira face à la pression quand il jouera le championnat du monde ? C’est difficile à juger. Ce que nous avons vu de ces cinq abandons sur problème technique, c’est qu’il veut absolument tout gagner, et il n’a pas assez de discipline pour gérer les évènements négatifs. Mais il l’apprendra. »