Suite aux problèmes rencontrés ce matin sur le système d’huile dans le cas de la McLaren, et sur un capteur ayant imposé le démontage de la boîte de vitesses de la Red Bull, les deux équipes envisageaient de reprendre la piste cet après-midi.

Las, les deux voitures sont encore au garage alors qu’il reste environ 90 minutes dans cette séance. La RB13 a été frappée par un problème de batterie et Red Bull essaie de le corriger afin de faire mieux que les huit tours qu’elle a pour le moment dans son escarcelle, tandis que du côté de McLaren, la MCL32 est sortie pour un deuxième tour d’installation avant de s’arrêter dans la voie des stands.

Du côté de Force India, Sergio Pérez n’a pas repris la piste après la pause déjeuner alors que les mécaniciens de Sauber et de Renault ont désossé la partie arrière des deux monoplaces.

Au milieu de tous ces problèmes, Mercedes, Ferrari et Williams continuent d’enchaîner les tours et de faire descendre les temps puisqu’on bat déjà les temps de l’an dernier d’environ 1.3s à composé de pneumatiques similaires.

Juste avant 16h30, la Red Bull est repartie en piste et Daniel Ricciardo semble pouvoir enfin établir un programme d’essais alors que du côté de McLaren, Fernando Alonso boucle son troisième tour mais ne signe pas de temps. C’est encore une fois Honda et l’équipe anglaise qui semblent avoir le plus de problèmes à faire tourner leur monoplace.

"Nous avons un problème sur le système d’huile, c’est tout ce que l’on sait. Honda est en train d’enquêter sur le problème et ils nous diront ce qu’il se passe" explique Eric Boullier.

"C’est décevant car le tournage promotionnel hier s’est très bien passé, nous avons fait 100 km sans aucun problème et nous avons été surpris de rencontrer ce problème ce matin".