Pour Red Bull, c’est une bonne première journée à Sepang.

Les deux pilotes ont dominé la première séance sous la pluie mais ont terminé derrière les Ferrari lors de la deuxième séance, sur le sec.

Pour Daniel Ricciardo, pas de doute : "apparemment, Ferrari a l’air d’être un peu plus forte que nous le pensions."

"Je pensais que Mercedes allait mener le peloton et que nous serions plus proches de Ferrari, mais manifestement, Mercedes a quelques problèmes. J’ai vu les vidéos de la caméra embarquée de Lewis, et on dirait qu’ils luttent avec la voiture. Peut-être qu’ils roulent avec 80 kilos de carburant à bord !"

"Nous avons encore un peu de travail devant nous, mais nous sommes OK, cela n’a pas l’air si mal après une première journée."

Max Verstappen ne se voit pas battre les Ferrari si les choses n’évoluent pas d’ici demain.

"Pour le moment sur le sec, non, ce n’est pas possible. Sebastian a été vraiment rapide. De notre côté, j’ai essayé quelques pièces sur la voiture et cela n’a pas vraiment fonctionné avec les pneus neufs. Demain sera certainement mieux, mais nous avons besoin de nous améliorer pour battre Ferrari."

Leur patron, Christian Horner, le reconnait aussi : "Ferrari avait l’air d’être rapide dans cette 2e séance."

"Nous devons faire arranger des choses ce soir, mais de manière générale, ce fut une journée plutôt décente, notre voiture a été un petit plus rapide que les autres ce matin sur le mouillé. Je pense que nous avons un peu de travail en ce qui concerne le sec."

"Durant l’été, nous avons passé en revue toute la voiture et je pense que le châssis est vraiment compétitif à présent."

Autrement dit : avec un moteur Renault qui serait au niveau, les Red Bull seraient bien devant les Ferrari...