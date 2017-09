Les pilotes Red Bull avaient le sourire après la qualification et malgré la frustration d’avoir pris des pénalités après la meilleure qualification de la saison. Deuxième et troisième chronos de la séance, Verstappen et Ricciardo partiront 14e et 17e.

"C’était une belle qualification, tout a bien fonctionné" s’est félicité Verstappen. "En Q3, je n’étais pas aussi heureux qu’en Q1 ou Q2, la voiture glissait beaucoup plus, surtout dans le dernier secteur. Le dernier tour était bon, j’ai entendu que j’étais en pole, mon ingénieur me rapportait les temps par secteur et j’ai juste demandé de me dire ce que faisait Lewis, et il améliorait partout. Au final, être deuxième avec cette voiture signifie que nous avons fait du bon travail, j’aime piloter sous la pluie".

Ricciardo a également été ravi de voir le rythme dont sa voiture était capable dans ces conditions : "Je n’étais nulle part en Q1 et Q2. Si vous m’avez entendu à la radio, je me plaignais du niveau d’adhérence. J’avais des difficultés dans tous les domaines, c’est comme si les pneus n’avaient pas eu de couvertures chauffantes, ils étaient froids et glissants.

"Nous sommes arrivés en Q3, étant nulle part, ce qui était bizarre compte tenu de notre rythme sur le mouillé. En Q3 avec les pneus pluie, dans mon tour de sortie, j’avais plus de rythme qu’avant, comme si c’était une voiture différente. Nous avons réussi à prendre le meilleur mais Lewis et Max ont attaqué à la fin. C’était une belle performance et c’est génial d’afficher ce rythme, mais nous partirons quand même de plus loin".