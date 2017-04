Red Bull a déjà remis en question les conclusions de la FIA et de Charlie Whiting concernant la convergence des performances.

Comme nous vous le rapportions ce matin, le directeur de course de la FIA a annoncé que, selon ses calculs, les trois meilleurs moteurs de la Formule 1 (Mercedes, Ferrari et Renault) se tiennent en 3 dixièmes de seconde au tour, sur un châssis équivalent "simulé".

C’est aussi ce rapport remis au Groupe Stratégie qui va permettre à Honda de recevoir de l’aide, peut-être de la part de Mercedes.

Mais Helmut Marko, le consultant de Red Bull, ironise déjà sur les conclusions de ce rapport.

"Quelle méthodologie a été adoptée ? La FIA a probablement pris seulement en compte les tours de chauffe et de rentrée aux stands ! Perez a dit que Ferrari avait rattrapé Mercedes et que Renault n’était pas loin. Mais il a probablement dit ça parce que Nico Hulkenberg a été plus rapide que lui à Bahreïn," lance l’Autrichien.

Pour Marko, il est clair que le V6 Renault n’est pas dans les trois dixièmes annoncés.

"Sans aucun doute, Renault a encore du travail et les évolutions vont bientôt arriver."