Le jeu de transferts opéré au niveau des fournisseurs pétroliers en Formule 1 a offert un nouveau partenariat entre Mobil 1, Esso et Red Bull Racing qui ont décidé, au travers d’une petite série de vidéos, de montrer les contraintes que subissent pilotes et voitures dans la discipline reine des sports mécaniques.

Le premier petit film se penche sur ce que subissent les pilotes lorsqu’ils sont confrontés aux forces G, c’est à dire les contraintes d’une force équivalente à leur propre poids. Avec la nouvelle génération de monoplaces, les pilotes subissent jusqu’à 6G, c’est à dire une force qui se répercute essentiellement dans leur cou et leurs bras et qui représente six fois leur poids.

Cela est équivalent à la force subie par le pilote d’une navette spatiale ou encore par un pilote de chasse dans des manœuvres de routine, puisque ces derniers subissent régulièrement plus de 10G. Mais surtout, cela équivaut à la force de 124 coups de boxeurs poids lourds frappés simultanément, et c’est ce que Red Bull et Exxon ont voulu montrer dans le premier clip au centre duquel se trouve Max Verstappen.

"Se mesurer à 124 boxeurs de catégorie poids lourd était intimidant mais très cool" a déclaré le Néerlandais après le tournage de la vidéo. "Daniel et moi encaissons forces et pressions tout au long de la saison et c’est une façon très percutante de montrer aux fans l’impact de ces forces".

"Cette année, nous avons dû adapter notre entraînement car le pilotage de ces voitures est extrêmement physique. Le haut du corps, le cou et les muscles dorsaux sont mis à rude épreuve tout au long d’un week-end de course, c’est pourquoi nous y prêtons particulièrement attention pendant nos entraînements".