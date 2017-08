Filière de jeunes pilotes implacable et impitoyable dans les années 2000, Red Bull a permis l’émergence de nombreux très bons pilotes dont les deux exemples les plus parlants sont Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, et Daniel Ricciardo qui a remporté cinq victoires en carrière pour le moment.

Après eux, la filière semble s’essouffler puisque Max Verstappen n’en est pas issu et que ses deux derniers atouts, Sainz et Kvyat, peinent à devenir des vainqueurs en puissance. La question est de savoir si Red Bull développe encore cet aspect de ses deux équipes, alors que McLaren, Mercedes ou Ferrari ont sous leur aile des pilotes très prometteurs qui devraient rapidement accéder à la F1.

"Nous y prêtons toujours attention" assure Christian Horner. "Nous avons Pierre Gasly qui vient de remporter sa première course de Super Formula au Japon, nous avons Dan Ticktum en Formule Renault, ainsi que Verschoor et Verhagen. Il y a des cycles de pilotes incroyables qui arrivent dans notre discipline et si l’on regarde en dehors de la F1, il semble y avoir un écart entre les deux générations".

"Il y a plusieurs pilotes très bons en F2 et de bons pilotes en GP3, mais il semble y avoir un vide. Nous allons chercher encore plus loin, dans le karting où nous supportons de tous jeunes pilotes. Mais on ne voit pas arriver des talents comme Max Verstappen, Sebastian Vettel ou Daniel Ricciardo tous les ans".

Alors que Pierre Gasly peine à être considéré comme l’avenir de Red Bull en Formule 1, malgré une saison totalement honorable au Japon qui a suivi une très belle saison en GP2, Red Bull semble avoir du mal à situer l’avenir de sa filière qui fut pourtant très prolifique, et Toro Rosso peine à faire des choix pour essayer de nouveaux pilotes.

"Je pense que Red Bull est dans une situation fantastique car il y a quatre pilotes capables de gagner des courses avec Ricciardo, Verstappen, Sainz et Kvyat" explique Franz Tost. "Nous avons également le champion GP2 en titre, Pierre Gasly, qui est dans le réseau et qui rencontre un beau succès au Japon. Cela signifie que Red Bull a construit une filière très solide, pourquoi changerait-on quelque chose ?"

"Il faudrait prendre en considération que quelque chose peut se produire chez Red Bull, un accident ou autre, et un pilote Toro Rosso peut être appelé. C’est pour cela que sont préparés les pilotes Toro Rosso, pour rejoindre Red Bull. Des jeunes pilotes arrivent mais il faut encore deux ou trois ans avant de les amener en Formule 1 et je crois que Red Bull est dans une position très favorable au sujet de ses pilotes".

Si l’avenir de Carlos Sainz semble se dessiner au sein de Toro Rosso, qui a activé l’option de l’Espagnol pour une quatrième saison, celui de Daniil Kvyat reste flou. Les partenaires du Russe et sa visibilité en Russie sont bénéfiques pour Red Bull, mais les performances du pilote sont catastrophiques et son comportement n’est pas irréprochable. La question pour Toro Rosso est d’évaluer son mérite d’une nouvelle chance ou d’étudier un potentiel remplacement.

"Nous verrons, comme je l’ai dit avant, Red Bull est dans une très bonne situation. Pourquoi devrions-nous nous séparer de pilotes talentueux ? Red Bull a financé la carrière de Carlos Sainz jusqu’ici et il est désormais prêt à gagner des courses s’il a la bonne voiture, donc pourquoi le donner à une autre équipe ou à un rival ?"

"Daniil a été un peu malchanceux car à de nombreuses reprises, nous n’avons pas pu lui fournir une voiture fiable et rapide, et je suis convaincu que lorsque ce sera plus souvent le cas, il pourra nous rappeler son talent qu’il a déjà montré dans le passé en remportant le championnat GP3 ou en signant un podium pour Red Bull. Il n’y a pas forcément de nécessité de changement, mais une décision sera prise dans les prochains mois" conclut Tost.