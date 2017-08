Renault l’a annoncé il y a quelques mois déjà : il n’y aura plus de grosses évolutions de son moteur cette année, mais plutôt des améliorations constantes, qui arriveront au fur et à mesure.

La prochaine évolution en termes de puissance devrait arriver après la pause estivale, à l’occasion du Grand Prix de Belgique. Ce circuit très rapide est gourmand en puissance, tout comme Monza, qui suit juste après.

Ces progrès seront importants pour Red Bull selon Christian Horner.

"Notre voiture est de plus en plus compétitive, notamment en conditions de course. Nous l’avons encore prouvé en Hongrie. Alors si nous pouvons avoir un tout petit peu plus de performance moteur..." déclare le patron de l’équipe autrichienne.

Ce qui manque à Renault, c’est un "bouton magique", permettant d’extraire, le temps d’une Q3 ou de quelques tours en course, une trentaine de chevaux supplémentaires. Mais ce n’est pas prêt d’arriver chez le constructeur français pour le moment.

"C’est dommage parce cela nous coûte des places sur la grille de départ. Regardez la performance de Max (Verstappen) en qualifications en Hongrie. Il était le 2e plus rapide en Q1 et en Q2. Mais sans ce petit plus en Q3..."

"C’est pourquoi nous allons certainement souffrir le samedi à Spa. Je nous vois déjà 5e et 6e sur la grille, et plus rapide le dimanche. Heureusement on peut dépasser là-bas. L’Autriche, un circuit rapide, a montré que nous pouvions être compétitifs en course," conclut Horner.