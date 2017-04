Red Bull voisine à une seconde (voire une seconde et demie) de Ferrari et de Mercedes en ce début de saison. Pour le moment, comme l’admet Helmut Marko, le responsable de la filière jeunes, les deux pilotes de l’écurie limitent les dégâts… avec un certain succès comme en Chine, le week-end dernier.

« Les pilotes sont notre avantage pour le moment. Nous avons la meilleure paire de pilotes, la plus équilibrée. Max comme Daniel font un travail formidable et sont absolument à leur meilleur niveau. Tant que nous ne serons pas capables de concurrencer Vettel et Hamilton, nous pourrons laisser Räikkönen et Bottas derrière nous. C’est ce que nous pouvons faire de mieux pour limiter les dégâts pour le moment. Nous avons besoin de prendre autant de points que possible avant le début de la saison européenne à Barcelone, pour que l’écart ne soit pas trop grand. »

Mais l’espoir demeure dans l’écurie autrichienne. L’ouverture de la saison européenne est attendue avec une vive impatience. En effet, alors qu’une sensible évolution du moteur Renault est attendue pour le Grand Prix du Canada, le châssis devrait largement évoluer en mai prochain, à Barcelone, toujours selon Helmut Marko, qui annonce la couleur.

« A Barcelone, nous arriverons avec une nouvelle voiture. Une course plus tard, à Montréal, Renault proposera un nouveau moteur, plus puissant. Alors, ce devrait être possible pour nous de gagner grâce à notre propres capacités, et de faire de cette lutte à deux [Hamilton-Vettel] une lutte à quatre. »