Red Bull a encore connu une journée frustrante, après un début de saison loin d’être simple. Si Daniel Ricciardo était en tête à la mi-séance avec 43 tours parcourus, le moteur de la RB13 l’a lâché peu de temps après et a mis fin à son programme. Le pilote essaie de positiver.

"C’était une bonne journée pour le département aérodynamique" tempère-t-il. "Nous avons amassé des données lors de la première heure, tout s’est passé comme prévu et c’est important pour les gars, même si ce n’est pas ce qui se fait de plus palpitant pour les pilotes, puisque l’on tourne en rond".

"Après cela, nous avons fait quelques relais en pneus tendres et quelques modifications mécaniques qui étaient intéressantes, avant de procéder à plusieurs relais en pneus super tendres".

Ricciardo confirme que la journée n’a pas été nulle en enseignements : "Nous avons découvert quelques petites choses. On essaie des réglages plus osés que l’on pourrait le faire lors des week-ends de course et c’est intéressant d’en voir le résultat. Nous voulions faire des longs relais cet après-midi mais le moteur nous en a empêché".