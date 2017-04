Daniel Ricciardo n’a pas montré un grand optimisme avant le Grand Prix de Bahreïn en envisageant que le titre était d’ores et déjà hors de portée pour Red Bull et ses pilotes cette saison.

Malheureusement pour lui, Helmut Marko est du même avis.

"Les voitures sont plus jolies et plus agressives mais surtout plus rapides. Il y a aussi la lutte entre Mercedes et Ferrari" lance-t-il, avant de placer Red Bull. "Malheureusement, Red Bull n’est pas encore dans cette lutte".

"Nous aurons un nouveau châssis à Barcelone et une grande évolution du moteur à Montréal. Nous devrions pouvoir gagner ensuite le Grand Prix d’Autriche" poursuit-il au sujet de la course nationale de Red Bull, que l’équipe veut remporter.

Une première victoire dans la saison en juillet serait en tous cas trop tardive pour lutter au championnat, et Marko a même une idée du futur champion du monde : "Vettel. Sebastian est bien plus fort, bien plus motivé et détendu que ces deux dernières années".