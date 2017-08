Si Red Bull a tant déçu en début d’année, c’est en bonne partie en raison d’un problème plutôt inhabituel pour une équipe de cette envergure. Un défaut de corrélation entre la piste, la soufflerie et la CFD a fait perdre, selon Christian Horner, près de deux mois et demi à l’écurie autrichienne.

« Nous avons vraiment commencé la saison du mauvais pied, puisque nos outils n’étaient pas corrélés avec ce que nous voyions sur la piste. Je pense que la majeure partie du problème se situait au niveau de la soufflerie, ce qui nous a menés un peu sur le mauvais chemin. La taille de la voiture, des pneus, dans notre soufflerie, nous a donné des résultats qui ne correspondaient pas à la réalité. Auparavant, nous avions des données très, très fiables dans des domaines précis, mais soudainement, nous avons eu cette divergence. »

« Cela nous a probablement coûté deux mois ou deux mois et demi, avant que nous puissions refaire ce retard. Ensuite, bien sûr, vous êtes à fond dans votre travail pour regagner tout ce temps perdu. Mais ce n’est pas comme si les autres équipes étaient restées sans rien faire. »

C’est à partir du mois de mai, à Barcelone, que Red Bull s’est vraiment remise dans le sens de la marche selon Christian Horner.

« C’est au moment de Melbourne, à peu près, que nous avons identifié le problème. Et ensuite, nous avons dû nous débrouiller avec cette situation et nous concentrer sur le développement de la voiture en s’appuyant sur les résultats obtenus. Ce fut vraiment à Barcelone que nous avons commencé à voir de bons progrès. »

« Et depuis Barcelone, à chaque Grand Prix, nous avons pu obtenir de plus en plus de performance, donc je pense que nous avons fait de bons progrès durant la première moitié de saison. Nous avons perdu beaucoup de terrain au début, mais nous espérons réaliser une deuxième moitié de saison beaucoup plus compétitive. »