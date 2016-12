Helmut Marko n´a pratiquement que des compliments à faire, quand il évoque les pilotes de Red Bull Racing.

Daniel Ricciardo et Max Verstappen ont eu l´occasion de montrer leurs talents à plusieurs reprises cette année, à sa plus grande satisfaction. De bon augure pour 2017 !

« Nous avons le meilleur duo de pilotes » lance-t-il.

« Ricciardo a livré des performances incroyables. Il est loyal envers l´équipe et c´est une excellente chose qu´il soit sous contrat avec nous pour encore longtemps. Verstappen a fait un début sensationnel, en remportant sa première victoire lors de sa toute première course avec Red Bull Racing. Il est peut-être un peu resté dans l´ombre de Ricciardo lors de leurs duels roues contre roues, mais, sur toute l´année, il a clairement été le pilote le plus rapide et le plus constant des deux. »

L´Autrichien revient sur les aptitudes hors-normes du plus jeune de ses protégés en Formule 1. Il reconnaît que Verstappen a encore certaines choses à améliorer, mais que, de manière générale, le Néerlandais donne entièrement satisfaction.

« L´apprentissage de Verstappen a été particulier. Il a eu grâce à son père un entraînement optimal mais aussi très dur, en roulant pendant des années en kart. Il devait piloter sous une pluie battante, sous laquelle aucun autre ne roulait. Le résultat de cela, nous l´avons vu au Brésil. Il fait preuve d´une rapidité exceptionnelle, et avec lui, on ne voit jamais de limite. Quand on lui dit – nous avons besoin que tu gagnes 2 dixièmes supplémentaires - il te le fait. On se réjouit de cela, et j´espère que l´on va assister l´an prochain à une amélioration de sa pointe de vitesse, et bien sûr, aussi à la correction de certaines de ses erreurs durant cette saison, comme celle à Monte Carlo ou encore celle à Austin, où il est rentré au stand sans prévenir. Ce sont des erreurs de jeunesses, qui sont également dues à un manque de routine. Mais jusqu´à présent, il n´a pas commis deux fois la même erreur. »

Niki Lauda est tout à fait d´accord avec son compatriote, quand il s´agit de Max Verstappen. Pour le triple champion du monde, le jeune pilote n´a pas encore montré tout ce dont il est capable.

« Le gars est incroyable. Je redoute seulement le potentiel qu´il a encore en réserve. Il a seulement 19 ans et roule tout aussi bien que les autres, et ce talent qu´il peut encore développer, c´est un danger pour tous les autres pilotes. »