L’équipe Red Bull n’a pas pu se mêler à la lutte entre Mercedes et Ferrari pour la pole position, mais les pilotes savaient que ce ne serait pas possible sur le circuit de Barcelone. Ca viendra peut-être plus tard dans la saison…

"Nous ne sommes qu’à six dixième de la pole et c’est donc une grosse amélioration pour nous," affirme Max Verstappen, cinquième sur la grille de départ. "Je remercie l’équipe de m’avoir confié une voiture améliorée. Maintenant, nous devons continuer à pousser. J’ai toujours aimé ce circuit, il me convient très bien. Je dois encore dire que Fernando a signé un très bon résultat. Il a fait un très grand tour."

Daniel Ricciardo a signé le sixième temps, juste derrière son équipier. "Nous n’espérions pas signer la pole position ici," déclare l’Australien. "C’est dur à dire, mais je suis à une seconde de la pole, Max a été plus rapide que moi. Il faut donc que nous progressions encore. Je perds beaucoup de temps dans le dernier secteur. Les Ferrari et les Mercedes ont un avantage sur nous. Nous perdons trop de temps dans les virages lents."