Daniel Ricciardo n’a pas pris un excellent départ à l’extinction des feux à Bahreïn. A la 6e place, il suivait néanmoins aisément le rythme des leaders, si bien qu’il a un moment donné pensé la victoire possible. Mais au restart, après l’effacement de la voiture de sécurité, il aura surtout énormément souffert à cause de ses pneus tendres insuffisamment en température. L’Australien a alors perdu tout espoir de lutter contre Kimi Räikkönen pour la 4e place, mais il aura au moins battu Felipe Massa pour obtenir la 5e place finale.

« Pour moi, la course s’est vraiment divisée en deux parties. Au début, j’ai vraiment pensé que nous avions une chance de gagner. Le premier relais était incroyablement compétitif et je pouvais voir que Valtteri souffrait. J’étais à la queue du groupe des leaders et je pouvais voir tout le monde devant moi. Ils glissaient, et il semblait qu’ils souffraient plus encore. C’était assez facile pour moi de rester ici et je préservais mes pneus, donc à ce moment, je pensais que ce pourrait être possible aujourd’hui, non pas seulement pour un podium, mais pour la victoire. »

« La voiture de sécurité a bien marché pour moi, puisque nous sommes sortis à la 3e place. Mais ce n’était pas si bon pour nos pneus, et c’est là que nous avons perdu beaucoup de terrain. Après avoir retrouvé le rythme, nous avons tout de même reculé et j’avais des difficultés avec mon adhérence, à l’avant et à l’arrière. Nous n’avons jamais fait bien fonctionner les pneus aujourd’hui. »

Max Verstappen avait bondi de la 6e à la 4e place au départ. Cependant, une rupture de freins l’a contraint à l’abandon.

« J’ai eu un bon départ, Kimi Räikkönen est parti un peu au large donc je l’ai immédiatement dépassé, et ensuite je suis allé à l’extérieur au virage 1 et j’ai dépassé Daniel, ce qui m’a mis dans une bonne position. Après cela, j’ai pu rester avec les leaders, la voiture performait vraiment bien avec les pneus et le rythme était bon. Je pense que nous nous sommes arrêtés au bon moment pour essayer de jouer l’undercut sur les deux Mercedes, mais ensuite, les freins ont lâché au 12e tour, et c’était terminé. »

« Ces choses font partie de la course automobile et il y a définitivement des points positifs à retirer de cette journée. La voiture a bien mieux fonctionné ici que lors des deux courses précédentes, donc c’est juste une fin malchanceuse, puisque nous aurions inscrit vraiment de bons points. »

Christian Horner se réjouit lui aussi du rythme affiché par les Red Bull en début de course. Mais comme il le concède, les pneus ont été le grand facteur limitant de l’écurie autrichienne ce week-end.

« Après un début de course excitant jusqu’aux premiers arrêts, nos voitures ont semblé dans une bonne situation, avec Max qui a pris un bon départ. Il a réussi à gagner deux positions et nous l’avons arrêté raisonnablement tôt pour jouer l’undercut, mais malheureusement, peu de temps après, une rupture au niveau de la pression des freins arrière a causé son abandon immédiat. »

« Nous avons arrêté Daniel sous régime de voiture de sécurité, mais nous avons perdu un peu de temps derrière Lewis, puisqu’il ralentissait délibérément dans la ligne des stands. Il a été ensuite pénalisé pour cette raison. Néanmoins, nous avons toujours été capables de sortir devant lui à ce moment donné pour le restart. Nous étions 3e »

« Mais il est très vite apparu que Daniel avait souffert pour chauffer les pneus tendres en comparaison de nos concurrents, et il a reculé de plusieurs places avant d’en regagner une sur Massa. Durant son dernier relais, en supertendres, la 5e place était malheureusement la meilleure que nous puissions obtenir aujourd’hui. »

Au classement des constructeurs, Red Bull (47 points) affiche un retard imposant sur Mercedes (99 points) et Ferrari (102 points).