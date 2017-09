L’intérêt de Porsche pour la Formule 1, au moins en tant que futur motoriste à partir de 2021, est cette fois bien réel. Après des années de rumeurs et de spéculations, la marque allemande a confirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines que le dossier était à l’étude.

Le directeur financier de Porsche, Lutz Meschke, était même présent à Monza, lors du dernier Grand Prix d’Italie, afin de se faire une idée plus précise du sport et de ses nouveaux dirigeants, Liberty Media.

Ces derniers n’ont pas caché qu’ils adoreraient voir Porsche en F1. En tant que motoriste, probablement de Red Bull Racing en 2021. Mais peut-être plus. Liberty souhaite retrouver plus de grands constructeurs et vendre Red Bull à Porsche aurait du sens.

Cette équipe d’usine serait toujours emmenée par Christian Horner et Adrian Newey selon les spéculations. Red Bull resterait en tant que sponsor titre, grâce à ses forts liens avec le groupe Volkswagen dont Porsche fait partie.

Mais il faudra aussi résoudre en parallèle le sort de Toro Rosso, une équipe qui a toujours été à vendre selon Helmut Marko mais qui n’a jamais eu d’offre au bon prix. La piste la plus évidente serait un rachat par Honda, qui sera bientôt annoncé comme son futur motoriste.

Si toutes ces pistes se concrétisaient, nous pourrions avoir 6 équipes d’usine en F1 en 2021 : Ferrari, Porsche, Renault, Honda, Mercedes et McLaren, si cette dernière se décidait à faire son propre moteur. Un rêve pour Liberty Media au moment où la Formule 1 est de nouveau bien relancée sur la scène internationale, en termes d’audience et de proximité avec le public.