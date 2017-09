L’affaire de la combustion d’huile fait toujours autant réagir dans le paddock de Monza. Mercedes, qui a introduit des nouveaux moteurs à Spa, avant un changement de règle sur le sujet, pourra consommer 1,2 litre d’huile tous les 100 km, au lieu de 0,9 pour Ferrari, Red Bull et tous ceux qui n’ont pas introduit de nouveau moteur à Spa.

La FIA a confirmé en Lombardie que Mercedes ne serait pas contraint par la nouvelle limitation de 0,9 litre imposée à tout moteur introduit à partir de Monza.

S’agit-il vraiment d’un avantage décisif ? Red Bull, l’équipe qui est à l’origine de cette réglementation plus stricte en ayant alerté la FIA, est mitigée sur le sujet. Paul Monaghan, ingénieur en chef chez Red Bull, est catégorique : oui, les avantages sont « clairs » si l’on remplace le carburant par l’huile, mais cette pratique est strictement interdite. La limite de la consommation d’huile paraît un facteur moins important pour la performance.

« Les bénéfices potentiels sont clairs pour nous. Mais je ne peux répondre plus précisément sur ce sujet, puisque comme nous n’avons pas enquêté en profondeur, je ne vais pas m’étendre. La FIA a confirmé l’interdiction d’utiliser une huile comme carburant ; si vous le faites, c’est en effet une infraction au règlement. »

« Dans le système actuel, nous pouvons emporter 100 kg de carburant. Mais nous avons aussi un turbo qui peut emmagasiner autant d’air que l’on veut. Ensuite, après avoir trouvé le bon équilibre entre carburant et rentrée d’air pour bien faire fonctionner le moteur, le prochain facteur qui limite votre performance, c’est la quantité de carburant que vous emportez [pour que le poids de la voiture soit moins important au final, entre autres]. »

« Donc les gains, si vous pouvez compléter votre carburant avec l’huile, consistent à vous affranchir de la restriction potentielle de 100 kilos à votre moteur – c’est-à-dire, quelle quantité de carburant utiliser en sachant que vous pouvez compter sur une quantité d’air illimitée ? Donc philosophiquement, vous pouvez voir le tableau d’ensemble. En termes d’effets, d’ampleur [dans le gain de performance], je ne sais pas. Mais je ne peux pas répondre à votre question parce que fondamentalement, tout cela n’est pas permis, donc cela ne change rien pour nous. »

Paul Monaghan suggère donc que la quantité d’huile consommée peut être un facteur discriminant important entre les écuries, à condition qu’elle soit utilisée comme un carburant.

Pour autant, Paul Monaghan rappelle qu’il est « interdit » d’utiliser l’huile comme carburant depuis 2013. Par conséquent, ce changement de limite de la réglementation dans la consommation d’huile ne modifiera pas intrinsèquement les performances de Red Bull.

« La question a été posée lors d’une réunion du groupe de travail technique, dans le cadre du projet sur l’introduction de nouvelles règles. On a posé la question, la réponse a été apportée. Donc il n’y a pas de changement. On a simplement renforcé les règles pour tout le monde. Et comme les règles l’imposent, c’est aux équipes de prouver qu’elles se plient au règlement. »

« Nous avons un cadre plus précis sur la consommation d’huile. On nous a demandé de révéler combien d’huile nous pouvons emporter dans la voiture. On a aussi discuté des types d’huile, et il y a une restriction plus stricte sur la limite de la consommation d’huile maintenant. Nous sommes heureux de dire à la FIA que nous remplissons ces exigences, de pouvoir leur prouver notre consommation d’huile du début à la fin d’une course. Si vous regardez les capteurs sur la voiture, nous pouvons estimer le niveau d’huile des voitures. Donc nous consommons l’huile d’une manière régulière, nous n’utilisons pas soudainement beaucoup d’huile et ensuite plus du tout. Donc pour nous, cela ne fait aucune différence. »