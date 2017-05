Avec les évolutions introduites depuis Barcelone, Red Bull a changé du tout au tout l’aérodynamisme de sa RB13, même si la voiture n’était pas très différente sur le plan visuel.

L’équipe de Milton Keynes a certes encore du retard sur Ferrari et Mercedes, mais au niveau des vitesses atteintes dans les virages, Daniel Ricciardo et Max Verstappen ont été clairement plus compétitifs sur le circuit de Catalunya.

L’ingénieur en chef de Red Bull, Paul Monaghan, assure toutefois que la philosophie du design d’origine n’a pas été jetée aux orties.

"Nous ne changeons pas notre philosophie. On voit bien où se retrouve la voiture dans le classement. Nous poursuivons sur ce chemin en termes de développement depuis quelque temps, il semble prometteur, cela va donc rester ainsi."

"Il ne serait pas très sage d’opérer un changement de philosophie en ce moment. Et ce que nous faisons sur le long terme nous préoccupe bien plus."

Monaghan ne doute pas une seule seconde des progrès qui ont été permis par ces évolutions.

"Nous nous sommes incontestablement améliorés. L’indicateur n’est pas seulement le temps au tour, mais aussi l’efficience. Nous avons progressé et cela m’encourage. De plus, la voiture réagit de manière plus prévisible, ce qui est avant tout un avantage pour nos pilotes."