Max Verstappen est actuellement au centre de rumeurs de transfert l’envoyant chez Ferrari dès la saison prochaine. Le Néerlandais serait particulièrement agacé par le manque de compétitivité et de fiabilité de sa Red Bull cette année – il a abandonné lors de 4 des 6 dernières courses.

Dietrich Mateschitz, le propriétaire de l’écurie, sent peut-être la menace Ferrari grandir de jour en jour. Il a ainsi pris la parole dans la presse néerlandaise pour rassurer son jeune protégé. Il dit même comprendre « bien sûr » sa colère.

« Presque tout ce qui peut lui arriver lui est effectivement arrivé cette saison. Max est unique, c’est une personnalité forte. Il est courageux, charismatique et en dépit de son jeune âge, il est très discipliné et déterminé. Ses dépassements sont incroyables et il contrôle tout ce qu’il fait, c’est de la pure classe. »

« Connaissez-vous mon rêve ultime en F1 ? Que Max soit le plus jeune champion du monde dans l’histoire de Red Bull. Nous avons encore deux ans pour y arriver. »

Dietrich Mateschitz est clairement rentré dans une « opération séduction » pour convaincre Max Verstappen de rester chez Red Bull. Mais il a également un autre argument dans sa manche : à partir de 2021, les règles moteurs seront modifiées et Red Bull pourrait ainsi s’offrir les services d’un motoriste indépendant.

Du reste, Dietrich Mateschitz confirme les menaces déjà brandies par le Dr Marko : si les règles moteurs en 2021 ne donnent pas satisfaction à Red Bull, alors, un retrait de la F1 est sur la table.

« Bien sûr ! Mais ce n’est pas seulement pour Red Bull, mais pour le futur de la F1. Vous ne pouvez avoir des courses excitantes que s’il y a de la compétition. Avoir juste deux pilotes d’une seule équipe qui se battent pour la victoire est mortel pour le sport. Même avoir deux équipes simplement n’est pas franchement meilleur. »