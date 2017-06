Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, a réagi à l’annonce de Cyril Abiteboul, qui a révélé il y a quelques jours qu’il n’y aurait pas d’évolution majeure du moteur Renault cette année mais, plutôt, des petites améliorations introduites au fur et à mesure.

C’est un peu la déception dans le camp de Red Bull, évidemment, mais Horner veut rester optimiste.

"Bien, c’est la décision de Renault. Nous allons prendre toutes les améliorations à venir quand nous le pourrons. Et évidemment, le plus tôt sera le mieux," dit-il.

"Nous savions que Montréal serait un course difficile pour nous, comme le serons les deux prochaines à Bakou et chez nous, en Autriche. Nous allons probablement démarrer un nouveau cycle de moteurs en Autriche, et nous espérons alors bénéficier des améliorations que Renault aura pu trouver, en plus des avancées qu’a pu faire notre fournisseur de carburant, ExxonMobil."

"ExxonMobil a réussi un super travail récemment, en trouvant de la performance. Dans ce domaine, il y a un un certain potentiel encore," ajoute Horner.

Red Bull semble chercher tous les moyens pour augmenter sa compétitivité pour compenser ce manque d’évolution majeur côté moteur.

"Il faut toujours essayer, dans tous les domaines. Je ne crois pas Renault ait déjà fait une croix sur cette année. C’est en tout cas ce qu’ils nous ont dit. Alors nous continuons à travailler dur de notre côté."

"Pour nous, ça ne change rien et les trois dernières courses ont montré que nous progressions bien."

Horner a-t-il été surpris par la déclaration de Renault, qui a reporté à 2018 toute évolution majeure de son V6.

"Plus rien ne surprend en ce moment. Vous devez faire avec ce que vous avez et nous pousserons de notre mieux. Comme je l’ai dit, nous sommes très confiants qu’avec notre nouveau partenaire ExxonMobil, nous aurons une aide concernant la performance du côté du moteur. Les derniers Grands Prix ont été prometteurs alors voyons ce que Bakou nous réserve."