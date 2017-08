Le Formula 1 Group a confirmé que le Grand Prix de Belgique a enregistré un record concernant le nombre de fans qui se sont rendus à Spa-Francorchamps, la plupart d’entre eux supportant Max Verstappen.

Sur les trois jours, ce sont plus de 265.000 supporters qui ont investi les tribunes ainsi que les pelouses et forêts autour du circuit. La fréquentation du Grand Prix cette année est en croissance de 11,8% par rapport à 2016, et elle marque un record absolu en la matière pour la piste mythique des Ardennes.

Ce record coïncide avec le retour d’un festival pour les fans qui a été amélioré, avec un grand nombre d’activités, d’expériences et de compétitions proposés aux spectateurs.

"Le record du nombre de spectateurs venus à Spa-Francorchamps est très satisfaisant et montre que la Formule 1 peut vraiment dynamiser et augmenter les audiences," constate le directeur commercial de la F1, Sean Bratches.

"C’était également génial de voir l’enthousiasme des spectateurs vis-à-vis des initiatives qui ont été mises en place dans la zone pour les fans : en Belgique, et essentiellement grâce à notre collaboration avec les organisateurs du Grand Prix, le public a eu encore plus de choses à apprécier."

"Comme nous l’avons dit depuis le début de la saison, nous voulons continuer dans cette direction, puisque la Formule 1 doit se rapprocher des fans. À partir de cette semaine, nous serons à Monza, un autre lieu historique du calendrier et nous allons faire encore plus d’efforts en ce qui concerne les initiatives pour les fans, que ce soit sur la piste ou en dehors."