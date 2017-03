Rapax a choisi d’allier l’expérience à la jeunesse pour sa saison 2017 : en effet, le très expérimenté Johnny Cecotto courra pour la huitième année (!) dans la série tandis que Nyck De Vries effectuera ses grands débuts. Tous deux prendront la piste dès demain à Barcelone pour le début des premiers essais hivernaux.

Johnny Cecotto a disputé les quatre dernières courses de la saison 2016 avec Rapax, décrochant un podium lors de la toute dernière course à Abu Dhabi, et il est très content de poursuivre l’aventure en Formule 2 avec eux : "C’est génial de disputer le championnat de Formule 2 2017 avec Rapax. Notre aventure a commencé en Malaisie l’an dernier et dès le début tout s’est très bien passé entre l’équipe et moi. On a continué avec cette deuxième place à Abu Dhabi et trois jours d’essais fantastiques qui nous ont donné une grande chance de préparer cette saison. Je suis ravi qu’on réussisse à débuter ce championnat ensemble et je suis impatient de m’asseoir dans la voiture lundi et de continuer où on s’était arrêté l’an dernier."

Le jeune néerlandais Nyck De Vries, troisième en Formule Renault 3.5 il y a deux ans et sixième en GP3 l’an dernier, est évidemment satisfait de franchir une nouvelle étape dans sa carrière en passant en Formule 2 : "D’abord, je voudrais remercier Rapax pour leur confiance en moi et tous ceux qui sont impliqués. Ca a été difficile, mais nous sommes prêts à nous battre. J’ai beaucoup de beaux souvenirs en Italie de mes années en karting, donc c’est un peu comme revenir à la maison. Je suis aussi content de rester un membre du programme de jeunes pilotes de McLaren, avec lequel je suis associé depuis sept ans maintenant. J’espère obtenir des succès en Formule 2 avec Rapax, et mon objectif ultime reste bien sûr la Formule 1 et d’avoir du succès dans cette catégorie également. Je suis très reconnaissant de cette opportunité et j’ai confiance en le fait qu’on réussisse une grande saison ensemble."

Enfin, Andrea Bergamini, le directeur de Rapax, explique que le choix de pilotes s’est effectué en fonction des derniers essais d’Abu Dhabi en décembre 2016 : "Nous sommes ravis d’annoncer Nyck De Vries et Johnny Cecotto comme nos pilotes pour 2017. Nous avons travaillé très dur pour que cela se réalise, surtout après les très bons résultats lors des essais à Abu Dhabi en décembre. En plus de leurs qualités de pilotage, Johnny et Nyck ont rapidement établi un bon contact avec l’équipe, posant de bonnes fondations pour obtenir une saison 2017 fascinante."