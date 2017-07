Kimi Raikkonen s’est assuré une place sur la première ligne de la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne et il est donc le pilote Ferrari le mieux placé pour taquiner Lewis Hamilton, l’auteur de la pole position.

"Bien sûr nous avons des possibilités, mais est-ce que les choix que nous ferons seront les bons ? On verra bien," déclare Kimi Raikkonen à propos de ses chances de victoire. "Les conditions étaient très difficiles en début de séance, mais cela s’est amélioré par la suite. J’avais de bonnes sensations au volant, mais je ne sais pas quel est l’écart avec Hamilton. Je dirais toutefois que nous avons fait un bon temps."

Demain en course, Kimi Raikkonen ne se contentera probablement pas d’une deuxième place. "Nous avons une voiture très rapide et demain en course, nous allons donner du fil à retordre à Lewis et pourquoi pas lui prendre la première place. Nous sommes deux (lui et Vettel), nous sommes rapides et nous allons essayer de profiter de ça," ajoute le Finlandais.