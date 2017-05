Kimi Raikkonen n’a parcouru que quelques centaines de mètres en course, cet après-midi en Espagne. Il a en effet été poussé par Valtteri Bottas sur la Red Bull de Max Verstappen. Seule la Mercedes de Bottas a survécu à cet incident..

"J’ai été touché à l’arrière droit par Bottas et cela a envoyé ma voiture contre celle de Verstappen," raconte Kimi Raikkonen.

"Je crois que j’ai aussi endommagé sa voiture. Ma course s’est arrêtée là. Je dois encore revoir les images pour être sûr de ce qui s’est passé, mais il est certain que j’ai été touché à l’arrière et que c’est ce qui a provoqué mon accident avec Verstappen."

Pour Kimi Raikkonen, c’est un coup dur, surtout au niveau du championnat.

"Je ne sais pas si cet abandon aura une influence sur ma lutte pour le titre. Ce n’est certainement pas la première chose à laquelle je pense actuellement," ajoute le champion finlandais.