Déjà estimée comme une des monoplaces les plus rapides de ces essais hivernaux, la SF-70H a franchi une nouvelle étape aujourd’hui grâce à Kimi Räikkönen qui lui a fait parcourir le tour du circuit de Barcelone en 1’18"647. C’est le seul pilote à avoir franchi cette barre et il l’a fait très nettement.

"Nous pouvons aller plus vite mais ce n’était pas le but de la chose" a laconiquement déclaré le Finlandais. "On essaie évidemment d’aller au plus vite, quel que soit le programme, mais il y a beaucoup de choses à améliorer, en y regardant de plus près".

"Nous pouvons être satisfaits de la matinée, c’était l’une des meilleures journées de ces deux semaines, mais ce n’est que le début et nous n’avons pas encore disputé une seule course, donc on en saura plus quand la saison débutera vraiment".

La Ferrari a toutefois été arrêtée en piste par un problème électrique cet après-midi pour ce qui a été le seul gros problème rencontré par la Schuderia durant ces essais.

"Je pense que tout était plus ou moins positif. La voiture a bien tourné et nous avons tous les deux un bon ressenti au volant. L’équipe a fait du très bon travail durant l’hiver afin de préparer la voiture et de la rendre fiable".

"Si l’on compare à l’année dernière, nous avons progressé dans de nombreux domaines, mais je n’ai aucune idée d’où nous serons à la première course. C’est la même histoire chaque année et nous verrons dans quelques semaines" conclut le Finlandais.