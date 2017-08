Kimi Raikkonen a été récemment prolongé pour une année supplémentaire par Ferrari. Le Finlandais s’est évidemment réjoui de cette nouvelle dans le paddock de Spa et a déjà un voeu pour 2018.

"Sebastian est le meilleur équipier. Nous nous entendons très bien ensemble alors j’espère que cela restera comme ça l’an prochain," déclare Raikkonen.

Il souhaite donc que Vettel prolonge aussi chez Ferrari, ce qui ne devrait pas poser de souci puisqu’il se dit que c’est l’Allemand lui-même qui a poussé son équipe à prolonger Raikkonen, un préalable à la signature de son propre nouveau contrat.

"Je suis heureux de continuer chez Ferrari," poursuit le champion du monde 2007. "Je n’aurais pas prolongé si ce n’était pas le cas. Et je pense que l’équipe raisonne de la même façon. Tout le monde a sa propre opinion après..."

Son objectif pour 2018 ?

"Bien faire évidemment, progresser encore, aller plus vite. Depuis quelque temps déjà ça va un peu mieux pour moi, je me sens plus à l’aise, je peux piloter cette F1 comme je le veux et les résultats sont meilleurs."

"Je suis confiant : nous allons dans la bonne direction et nous réussirons ce que nous voulons. Tant que je sens que je peux me battre pour des victoires et des titres, je continuerai si c’est possible. Je serai le premier à dire ’stop’ si ce n’est plus le cas."