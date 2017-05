La séance de qualifications du Grand Prix de Monaco promet d’être animée, tant les pilotes prennent des risques avec ces voitures plus larges pour attaquer et signer le meilleur chrono.

Les deux McLaren, malgré une forme plutôt encourageante aux essais libres, seront pénalisées, puisque Stoffel Vandoorne écopera de trois places de pénalité sur la grille suite à son accrochage avec Felipe Massa à Barcelone tandis que Jenson Button reculera de quinze places, ce qui devrait l’assurer de partir dernier, suite à l’installation d’un nouveau MGU-H et d’un nouveau turbo sur sa MCL32.

Q1 - 18 minutes

Les Red Bull et les Toro Rosso sont les seules à ne pas sortir immédiatement au feu vert tandis que les Ferrari sortent les premières pour éviter un éventuel incident en piste et signer un chrono de référence.

Assurant, les deux pilotes Ferrari signent un temps en 1’14" et devraient désormais essayer de descendre de deux secondes. Tous les pilotes ont surtout mis leur premier tour à contribution pour chauffer les gommes.

Les Ferrari prennent la main devant les Mercedes et Sergio Pérez, tandis que les Red Bull et les Toro Rosso sont en train d’effectuer leur tour de chauffe. Esteban Ocon est prêt à s’élancer car les mécaniciens de Force India viennent de terminer le travail sur la VJM10.

Verstappen s’empare du meilleur temps provisoire au moment où Ricciardo s’élance. On est à la moitié de cette première partie de séance quand l’Australien signe un temps de 1’13"219 et s’empare de la première place. Esteban Ocon sort à son tour des stands.

Bottas prend la quatrième place à deux dixièmes du pilote Red Bull et Räikkönen améliore très vite en 1’13"117, immédiatement battu par Verstappen et par Vettel, l’Allemand échouant à 12 millièmes de la Red Bull.

Ricciardo prend la quatrième place provisoire et Vandoorne signe la surprise de cette Q1 en prenant la septième position ! Kvyat est huitième, Hamilton neuvième et Button dixième.

Hamilton améliore seulement en septième place, immédiatement battu par Magnussen. Grosjean est pour le moment quinzième tandis que Ocon signe le quatorzième chrono. Grosjean part en tête à queue à Mirabeau mais ne touche rien !

Massa améliore en neuvième place, ce qui devrait le sauver pour aller en Q2, contrairement à Stroll qui est pour le moment assez loin. Sainz prend la sixième place alors que les Sauber n’arrivent pas a décoller des deux dernières places.

Vandoorne améliore avec un très beau sixième temps ! Button n’améliore pas en onzième place, tout comme Grosjean qui reste bloqué à la seizième position, synonyme d’élimination.

Stroll ne tente même pas d’améliorer alors que Ericsson se gare dans l’échappatoire après le tunnel suite à une crevaison après être passé trop près du rail. Palmer améliore et reste dix-septième. Grosjean est le dernier à pouvoir améliorer pour éliminer Ocon, il est en avance au deuxième intermédiaire et élimine Ocon en sauvant sa peau !

Le pilote Force India est éliminé tout comme Palmer et Stroll, habitués de l’élimination précoce en qualifications, ainsi que les Sauber de Wehrlein et Ericsson qui devraient toutefois partir devant Button.

Q2 - 15 minutes

Bottas est le premier à s’élancer quand le feu passe au vert pour cette deuxième partie de qualifications, probablement soucieux de passer avant un éventuel problème en piste, et seuls les pilotes Red Bull et Massa ne sortent pas immédiatement, voulant profiter d’une piste plus libre en décalant leur timing.

Räikkönen signe immédiatement un temps en 1’12"780 ! Bottas fait un tour de chauffe tout comme Hamilton. Vettel suit son équipier à un dixième. Derrière, tous les concurrents ont opté pour un tour prudent afin de mettre les gommes à bonne température.

Vandoorne et Pérez améliorent derrière les Ferrari, battus par les Red Bull et Bottas ! Les trois premières équipes sont très proches les unes des autres, hormis Lewis Hamilton qui est à plus d’une seconde de Räikkönen et treizième.

Romain Grosjean fait de nouveau un tête à queue, cette fois à Sainte Dévote. Vandoorne se relance en piste pour un tour rapide alors qu’il est sixième, le Belge va-t-il enfin disputer une Q3 ? Sans oublier toutefois qu’il aura trois places de pénalité.

Hamilton s’énerve au volant, agite sa main et se plaint d’aucune adhérence sur sa Mercedes, si bien qu’il retourne au stand pour étudier le problème ! Button s’empare de la septième place dans le même temps.

Räikkönen améliore son temps en 1’12"231 tandis que Sainz n’arrive pas à accrocher le top 10 ! Grosjean, lui, se place sixième mais touche le mur juste après ! Räikkönen a pris le meilleur temps dans les trois secteurs.

Hamilton se relance enfin après son passage aux stands mais fait d’abord un tour pour mettre ses gommes à température optimale. Vettel améliore en 1’12"449.

Cette fois, c’est parti pour Hamilton qui va tenter de passer en Q3, le Britannique est pour le moment très loin de son équipier et des monoplaces des équipes concurrentes, notamment les Ferrari. Il attaque très fort et manque de toucher le rail au Casino.

Magnussen n’améliore pas et aura du mal à passer en Q3, et Hamilton n’améliore pas non plus ! Il est en danger d’élimination en Q2, ce qui serait catastrophique à Monaco où les dépassements s’annoncent compliqués, spécialement avec les monoplaces larges de cette saison.

Pérez prend le neuvième temps provisoire, Hamilton améliore mais perd toute chance de défendre son temps quand Vandoorne écrase sa McLaren dans les rails à la piscine juste avant le passage de la Mercedes !

La séance est interrompue et les pilotes éliminés sont Kvyat, Hulkenberg, Magnussen et donc Lewis Hamilton et Felipe Massa, qui sont deux éliminations surprenantes. Le pilote Mercedes va avoir de grandes difficultés à signer un bon résultat en course demain.

Q3 - 12 minutes

La Q3 va se disputer avec seulement neuf voitures puisque Stoffel Vandoorne, qualifié, ne prendra pas part à cette dernière partie de séance. Les McLaren vont pouvoir se mordre les doigts car avec un potentiel pour occuper les troisième ou quatrième lignes, elles partiront certainement 12e et 20e.

Bottas s’élance rapidement pour un tour rapide dans cette séance puisqu’il défendra seul les chances de Mercedes pour la pole, mais aussi pour la victoire.

Confirmant la bonne disposition de la Ferrari à mettre ses pneus en température, Räikkönen signe immédiatement un temps de 1’12"296, sept dixièmes devant Ricciardo.

Vettel signe le record dans le premier secteur, les Ferrari sont extrêmement rapides ici et doivent logiquement viser la pole position. L’Allemand signe un temps à sept dixièmes de son équipier après avoir été ralenti dans le deuxième secteur.

Button sort pour son seul tour chrono mais devrait, sauf miracle, partir dernier demain. Pérez est pour le moment le premier derrière les Red Bull, les Ferrari et la Mercedes, et devance Sainz.

Valtteri Bottas signe un tour monstrueux et se place deuxième à deux dixièmes de Räikkönen ! Le Finlandais n’a rien à se reprocher et paie le manque d’agilité évident de sa voiture.

Les deux Ferrari sont dans un tour rapide, Räikkönen améliore encore et signe un 1’12"178 ! Vettel en termine mais est gêné par Sainz ! Il lui reste un dernier exercice pour aller chercher Räikkönen, qui pourrait signer sa première pole depuis près de dix ans.

Vettel et Bottas sont en avance au premier secteur, la pole va être très disputée et le pilote Ferrari est en retard de quatre centièmes au deuxième secteur pour finalement en terminer en 1’12"221 ! Il prend le deuxième temps provisoire à 43 millièmes de Räikkönen.

Bottas est troisième pour deux millièmes derrière Vettel et devance Verstappen, Ricciardo, Sainz et Pérez a égalité ! Grosjean a signé le huitième temps devant Button qui sera pénalisé. C’est donc la première pole position pour Kimi Räikkönen depuis le Grand Prix de France en 2008, et c’est la deuxième fois cette saison que les deux Ferrari sont en première ligne, après Sotchi il y a un mois.