Kimi Raikkonen espérait probablement se placer sur la première ligne de la grille de départ, mais c’est finalement depuis la quatrième place qu’il prendra le départ demain à Montréal.

"Je crois que nous étions très compétitifs, mais j’ai fait une erreur dans le deuxième virage de mon dernier tour," raconte Kimi Raikkonen. "J’ai amélioré un peu, mais j’ai payé mon erreur. Bien utiliser les pneus était plus délicat aujourd’hui par rapport à hier, mais c’est comme ça."

Quel sera son objectif demain ?

"Il est certain que nous avons une voiture très compétitive. Mais pour diverses raisons, nous avons eu des difficultés en qualification. Je pense toutefois que ce sera une autre histoire en course. La course est souvent imprévisible ici, il peut arriver n’importe quoi ici. C’est l’un des endroits où tout peut changer très vite. Nous verrons bien comment cela se passera demain," ajoute-t-il.