Kimi Raikkonen a devancé son équipier Sebastian Vettel aujourd’hui en Belgique, mais la Mercedes de Lewis Hamilton a fait mieux que lui avant l’arrivée de la pluie. Il espère remettre les choses dans l’ordre demain et dimanche…

"Spa est un circuit qui me plaît et sur lequel je m’amuse," se réjouit Kimi Raikkonen.

"Cela ne s’est pas trop mal passé. Nous aurions souhaité avoir un peu plus de temps, mais nous devons maintenant continuer à travailler afin de faire mieux demain. Nous avons bon espoir d’être plus forts en qualification et en course."

Les voitures de cette année sont plus puissantes et disposent de plus d’appuis aérodynamiques, mais Kimi Raikkonen ne voit pas vraiment la différence sur le géant des Ardennes.

"Je ne vois pas de grosses différences avec la voiture sur cette piste. Le circuit de Spa est assez facile depuis quelques années, sauf s’il pleut, car alors ça complique vraiment les choses. Avec les voitures de ces dernières années, nous pouvions déjà prendre l’Eau Rouge et le Raidillon à fond et ce n’est donc pas très différent, même si nous sommes cette année plus rapides sur un tour," ajoute le champion finlandais.