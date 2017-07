Kimi Räikkönen n’a pas failli à sa réputation insensible lorsque le sujet de l’incident entre Vettel et Hamilton à Bakou a été abordé, arguant qu’il refusait de s’impliquer et que les deux pilotes impliqués avaient meilleur compte à passer à autre chose plutôt qu’à revenir de nouveau sur ce problème.

"Je n’ai aucun intérêt à m’en mêler" a répondu Iceman. "Seb a été pénalisé durant la course, a perdu des places, et rien ne s’est produit depuis. Il faut aller leur parler à eux. Je n’ai rien à ajouter ni même à dire car ça n’a rien à voir avec moi. Il y a eu des pénalités justes puisque des erreurs ont été commises et nous avançons".

Suivant à la lettre les conseils qu’il dispose aux autres pilotes, Räikkönen n’a pas tenu à revenir sur l’absence de pénalité contre Valtteri Bottas, qui l’avait percuté au premier tour à Bakou, et a abordé l’incident avec un ton très différent de celui qu’il avait durant la course il y a deux semaines.

"Cela nous a coûté de nombreux points et ce n’était pas notre faute" regrette-t-il toutefois. "C’est comme ça que ça se passe parfois et c’est arrivé à plusieurs reprises, par sa faute ou par la mienne. Ce serait moins grave si nous étions à l’autre bout de la grille".

"C’est d’ailleurs ce qu’il nous est arrivé à la dernière course, en rendant notre course très difficile immédiatement après un bon départ. Cela a empiré après, totalement hors de notre responsabilité, mais des situations comme celles-ci arrivent parfois".