Kimi Räikkönen aurait sans doute pu aller chercher Max Verstappen et Lewis Hamilton s’il avait pu prendre le départ en Malaisie. Un problème moteur l’en a empêché, mais le Finlandais préfère voir la bouteille à moitié à pleine : il est prouvé que Ferrari demeure très compétitive, et Suzuka devrait encore le confirmer.

« Nous ne sommes pas allés aussi loin qu’attendu, mais en termes de performance et de vitesse, nous sommes assez heureux. Il y a eu d’autres problèmes, comme à Sepang, mais c’était un week-end très sympathique, j’étais très heureux de la voiture, de son comportement. Donc bien sûr, nous avons amélioré la vitesse de la voiture. »

« Mais tout le monde s’est aussi amélioré, donc il s’agit de savoir qui a le plus progressé, et bien sûr, sur certains circuits, nous serons un peu plus rapides que d’autres écuries de pointe, mais je suis confiant, nous serons au même niveau que récemment. »

« C’est assez serré entre les trois écuries de pointe, nous devons tout bien faire pour nous battre contre elles. »

Kimi Räikkönen pense-t-il que Ferrari aura aussi l’avantage à Suzuka ?

« C’est un nouveau circuit, avec des conditions différentes, donc c’est difficile à dire. Je suis heureux d’être ici, de faire la course. Je suis heureux de courir quand nous avons une bonne chance de bien figurer. »