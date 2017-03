Niki Lauda, le directeur non exécutif de Mercedes a tenu à prendre la défense de Kimi Raikkonen, qui n’était clairement pas au niveau de Sebastian Vettel ce week-end en Australie.

Si le Finlandais n’était pas très loin de son équipier en qualifications, il a eu beaucoup plus de mal à tenir le rythme de l’Allemand en course, se laissant distancer rapidement en début de course.

Selon plusieurs observateurs, Raikkonen ne serait plus assez en forme, pour son âge, pour une Formule 1 devenu à nouveau très physique. Et son penchant pour l’alcool et le tabac plutôt que la salle de gym pourrait beaucoup lui coûter.

Lauda balaie toutes ces théories d’un revers de main.

"Je ne sais pas pourquoi cela a mal fonctionné pour Kimi à Melbourne. Il est vrai que l’écart par rapport à Sebastian était significatif, ils sont normalement beaucoup plus proches."

"Mais Kimi était derrière Sebastian dès le départ. Et avec ces Formule 1 il est difficile de dépasser. C’est certainement pour cela qu’il n’a rien tenté de fou."

"Quant à son rythme... on peut en tout cas voir qu’il n’est pas fatigué. Juste après la course, il était assis confortablement et à l’aise dans le paddock, avec ses lunettes de soleil et surtout sans aucune goutte de sueur."