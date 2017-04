Kimi Raikkonen n’est pas le plus bavard du peloton, mais après une journée comme celle-ci, il ne l’est pas beaucoup plus. Il ne peut espérer que de meilleurs conditions pour demain et dimanche…

"Nous n’avons strictement rien appris aujourd’hui," déclare Kimi Raikkonen. "Nous avons bouclé un tour d’installation ce matin et après ça, il y a eu des drapeaux rouges chaque fois que nous voulions monter en piste à cause de l’hélicoptère qui ne pouvait pas rejoindre l’hôpital en cas de nécessité. Mais c’est comme ça."

"C’est dommage, mais la situation est la même pour tout le monde. C’est loin d’être idéal pour nous tous, mais nous repartirons tous du même niveau demain matin. Nous verrons bien ce que le temps nous réservera demain et si nous pourrons rouler."

Kimi Raikkonen pense-t-il que Ferrari pourra encore viser la victoire cette fin de semaine en Chine ? "Nous verrons bien. Nous ne sommes pas plus intelligents aujourd’hui qu’hier. Personne ne peut changer le temps. Cela se passe comme ça parfois," ajoute le champion finlandais.