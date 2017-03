Ferrari semblait un peu en retrait par rapport à Mercedes, aujourd’hui sur le circuit de Melbourne, mais cela ne semble pas trop inquiéter Kimi Raikkonen.

"Il est difficile de comparer nos performances des essais de cet hiver avec celles d’aujourd’hui, car c’est un circuit très différent," commente le pilote finlandais. "C’est une piste plus glissante et les sensations sont donc différentes."

"Ceci étant dit, cela n’a pas été une journée négative. Peut-être cela aurait pu mieux se passer, mais nous savons dans quels secteurs nous devons nous améliorer. Cette première journée est maintenant terminée et nous avons terminé le travail prévu. Nous allons maintenant commencer à penser à la journée de demain," poursuit celui qui a été le dernier champion du monde sous les couleurs de la Scuderia Ferrari.

Que pense Kimi Raikkonen de sa nouvelle monoplace ? "La nouvelle voiture ? Pour tout vous dire, je ne me suis pas encore fait une idée très précise des forces en présence, nous en saurons plus demain. Toutefois, c’est un circuit très particulier et il ne faudra pas tirer des conclusions trop rapides. Nous allons faire de notre mieux pour améliorer notre situation et nous verrons bien," conclut Kimi Raikkonen.