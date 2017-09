Kimi Raikkonen a terminé cette première journée d’essais libres du Grand Prix d’Italie derrière les Mercedes, mais aussi derrière son équipier Sebastian Vettel.

"Ce ne fut pas une journée facile, je n’ai jamais réussi à piloter la voiture comme je le voulais. Il y a donc encore beaucoup à faire avant demain," explique Kimi Raikkonen. "Nous allons essayer d’améliorer la voiture, car je ne suis pas satisfait, mais nous ne sommes que vendredi et il est normal que tout ne fonctionne pas à la perfection tout de suite."

Aujourd’hui, la Ferrari s’est montrée très rapide dans les lignes droites, mais un peu moins dans la partie centrale du tracé, notamment par rapport aux Mercedes.

"Il ne faut pas attacher trop d’importance aux temps dans les différents secteurs. Il faut regarder le chrono final, car c’est ce qui compte. C’est très différent de faire un très bon chrono dans un secteur et un très bon chrono sur un tour complet. Je ne sais pas si nous pourrons battre les Mercedes, je ne savais pas hier et je ne le sais toujours pas aujourd’hui. Il faudra attendre la course pour le savoir. Nous allons faire de notre mieux. La qualification ne sera pas simple. Nous n’avons pas encore parlé de stratégie, il est trop tôt," ajoute le champion finlandais.