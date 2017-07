La saison de Kimi Räikkönen n’est pas des plus réussies jusqu’ici et de fait, les rumeurs de son remplacement se font plus présentes à mesure que ses performances n’arrivent pas à décoller. Le Finlandais n’a toutefois pas semblé s’en préoccuper, estimant que la décision appartenait à Ferrari.

"Evidemment nous voulons de bons résultats, je veux obtenir de bons résultats. L’unique objectif est de faire au mieux, mais la décision leur revient" relativise Räikkönen. "Quoiqu’ils décident, c’est leur choix. Nous verrons, mais il faut leur poser la question à eux. Mon opinion est que la situation est plutôt normale, comme elle l’a été ces dernières saisons".

Le champion du monde 2007 veut rebondir à Silverstone car bien qu’il ne s’inquiète pas, il ne se satisfait pas non plus de sa saison jusqu’ici : "Je ne sais même pas où nous sommes au classement, je n’ai pas regardé. Cela ne s’est pas passé comme nous le voulions mais c’est comme cela. Nous essaierons de nouveau de réussir de bonnes performances ce week-end en espérant que les résultats soient à la hauteur de ce dont nous sommes capables".