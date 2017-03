Kimi Raikkonen aura signé le meilleur temps absolu des essais à Barcelone, avec un fameux 1’18’634 et une bonne marge d’avance sur les Mercedes. La Ferrari avait été de plus extrêmement fiable sur le circuit catalan… Il n’en fallait pas plus pour faire de la Scuderia la favorite de la nouvelle saison selon plusieurs observateurs.

Le Finlandais refuse pourtant cette étiquette et précise que personne ne peut encore savoir, à l’heure actuelle, la véritable hiérarchie.

« Nous avons essayé beaucoup de choses et rien ne s’est passé idéalement à 100 %. Mais c’est pourquoi il y a des essais et il n’y a pas beaucoup de temps pour changer des choses entre deux relais, et pour le lendemain, car ce sont toujours des journées très chargées. »

« Nous avions une bonne idée de là où nous voulions être, et nous avons eu un bon ressenti à la fin. Bien sûr, Melbourne sera un circuit complètement différent, donc ce n’est pas comme si nous avions trouvé les réglages à Barcelone pour être parfaits à Melbourne. »

« Nous avons fait un travail convenable dans l’équipe avec la nouvelle voiture, mais les règles ont beaucoup changé, donc vous vous attendiez à avoir plus d’adhérence. Comme je l’ai dit, le ressenti est assez bon, mais est-ce que nous serons assez rapides ? Nous verrons. »

Kimi Raikkonen, grâce à son expérience, aura-t-il au moins l’avantage de conduire des monoplaces véloces, rapides en courbe, à l’image de celles d’il y a une décennie ? Le Finlandais reste là encore très prudent…

« Je ne pense pas que ce soit quelque chose d’incroyablement différent par rapport à l’an dernier. Bien sûr, nous avons plus d’adhérence et les pneus sont un peu différents, mais je ne dirais pas que cela me convient soudainement mieux qu’à tout autre pilote. Ce sont des règles et des voitures différentes, donc il est encore trop tôt pour le dire. »