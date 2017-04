Kimi Raikkonen se classe à la cinquième position sur la grille de départ et ce n’est pas exactement ce qu’il espérait, puisqu’il a été battu par son équipier mais aussi par la Red Bull de Daniel Ricciardo.

Il dit que sa Ferrari est rapide en condition de course, mais qu’il a encore du mal sur un tour rapide.

“Globalement, la voiture se comportait bien,” explique Kimi Raikkonen. “Je sentais qu’elle avait du potentiel. Mais pour diverses raisons, je n’ai jamais réussi à signer un bon temps. Le résultat final est loin de ce que nous voulions, mais aujourd’hui, ça s’est passé comme ça.”

“J’ai eu des difficultés à trouver les bons réglages. En conditions de course je me sens plus à l’aise que lors de la course précédente, mais sur un tour rapide, nous ne sommes pas encore au niveau souhaité. Demain sera un autre jour, mais ma position sur la grille n’est pas idéale et la course pourrait être difficile. Nous allons essayer de prendre un bon départ, de prendre les bonnes décisions et faire de notre mieux,” ajoute le champion finlandais.