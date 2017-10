Auteur du cinquième temps aujourd’hui en qualification, Kimi Raikkonen n’était bien sûr pas le pilote le plus heureux ce soir à Austin.

En fait, Kimi Raikkonen a signé le même chrono que Daniel Ricciardo, mais après lui. Ricciardo est donc 4e et Raikkonen 5e.

"Pour tout vous dire, faire le même chrono que lui et me retrouver derrière lui n’est pas génial," déclare Kimi Raikkonen.

"Mais au moins, je serai sur le côté propre de la piste et grâce à ça, je pourrai compter sur un bon départ. Nous avons vu dans les différents partiels que nous avions le potentiel, mais nous avons eu des difficultés à bien équilibrer la voiture. Il est certain que j’aurais pu faire mieux, c’est clair pour moi et c’est pour cette raison que je ne peux pas être satisfait."

Quel sera son objectif demain en course ?

"C’est très serré et c’est la raison pour laquelle il faudra prendre un bon départ et ensuite nous verrons bien ce qui arrivera dans le premier virage. Il est difficile de faire des prédictions, nous allons seulement faire de notre mieux ;" ajoute le champion finlandais pour conclure.