Kimi Raikkonen a décroché la cinquième place aujourd’hui au Japon et bien sûr, c’est un résultat qui ne le met pas en joie. Ce résultat s’explique en partie par sa mauvaise position sur la grille de départ, mais aussi par une erreur en début de course.

"Notre position sur la grille de départ n’était pas idéale," déclare Kimi Raikkonen. "J’ai pris un départ pas trop mauvais avec les pneus tendres. J’ai essayé de gagner des positions lors du premier tour, mais lorsque j’ai attaqué une Renault, j’ai été trop large et cela m’a fait perdre quelques positions. C’était un peu délicat au volant de la voiture, elle n’était pas très bien équilibrée. Cela se passait bien pendant quelques tours et puis cela n’allait plus. C’est très difficile de suivre une autre voiture sur ce circuit. J’ai fait quelques beaux dépassements, mais j’étais trop loin des hommes de tête."

"Mon résultat final est loin d’être bon. Quant à Sebastian, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Nous avons bien progressé au cours de ces dernières années, mais maintenant, pour je ne sais quelle raison, nous avons subitement un tas de soucis techniques. Notre voiture est très compétitive et subitement, nous avons un souci le dimanche. Nous devons travailler là-dessus. Nous allons pousser à fond jusqu’au dernier tour de la dernière course et nous verrons bien," ajoute le champion finlandais.