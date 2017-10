Kimi Raikkonen était en première ligne sur la grille de départ du Grand Prix de Malaisie, mais ce départ, Kimi Raikkonen n’a pas pu le prendre…

La Scuderia Ferrari a en effet identifié un gros souci sur son groupe motopropulseur et la monoplace du Finlandais a été poussée dans son stand avant le départ du tour de formation. Le Finlandais abandonnera quelques minutes plus tard sans avoir eu l’occasion de faire le moindre mètre en course.

"Je ne sais pas exactement ce qui m’est arrivé," explique Kimi Raikkonen. "Il s’agit très probablement d’un problème assez grave. C’est vraiment très pénible de quitter la course de cette façon, car nous avions une voiture très compétitive et nous étions en mesure de signer un très bon résultat. Il est impossible de dire si la victoire était à notre portée, mais nous avions une voiture très forte comme l’a démontré Sebastian."

"C’est la première fois qu’une telle chose m’arrive, mais nous savons tous que cela peut arriver. Je n’en veux à personne. Nous allons analyser toutes les données afin de comprendre ce qui est arrivé, car les deux voitures de l’équipe ont été frappée par le même mal et nous ne l’avons pas encore identifié," ajoute le champion finlandais.