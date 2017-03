Kimi Raikkonen était le pilote mobilisé par Ferrari jeudi dernier pour la journée consacrée aux pneus pluie et intermédiaires de Pirelli.

Sur une piste artificiellement mouillée à Barcelone, le Finlandais a pu évaluer les nouveaux pneus larges à sculptures dans ces conditions. Et il lui est difficile de donner un avis après si peu de temps. Selon lui Pirelli a besoin de faire plus d’essais encore.

"Il est très difficile de tirer des conclusions des quelques tours que nous avons réalisés," explique Raikkonen.

"C’est toujours délicat quand vous devez mouiller le circuit pour faire rouler des pneus pluie. Ce n’est jamais la même chose que quand il pleut vraiment. Alors, je ne sais pas trop où en est Pirelli."

"Avec un peu de chance, nous aurons plus une autre occasion de rouler avec ces pneus sous la pluie et Pirelli en tirera plus d’informations. C’est aussi difficile pour eux parce qu’ils n’ont fait pratiquement aucun essai avec ces pneus. C’est dur de produire des pneus sans pouvoir les tester."

"Nous verrons bien, soyons patients et nous verrons bien quand nous devrons vraiment les utiliser ce qu’ils donnent."

Selon les prévisions météo, les 4 prochaines journées d’essais à Barcelone sont toutes prévues sur le sec, de mardi à vendredi.