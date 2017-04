Kimi Raikkonen a décroché la cinquième place aujourd’hui en Chine et bien sûr, il n’est pas très content. Ce sont surtout ses pneus qu’il met en cause.

"Cela se passait bien seulement avec des pneus frais, mais ensuite, j’avais beaucoup de problèmes avec mes pneus avant," explique Kimi Raikkonen. "Il n’y avait aucun problème particulier sur ma voiture, mais il est certain qu’elle se comportait mieux avec des pneus neufs. En perdant de l’adhérence sur le train avant, on perd beaucoup de temps sur un tel circuit. Je crois que sans ces problèmes, nous aurions pu signer un meilleur résultat. Mais aujourd’hui, cela s’est passé comme ça."

Kimi Raikkonen est peut-être rentré trop tard lorsqu’il a voulu changer ses pneus pour la deuxième fois, ce qui l’a relégué derrière les deux Red Bull.

"Je pense que nous aurions dû rentrer bien plus tôt, mais bien sûr, nous devions tenir compte de ce qui se passait en piste. Avec le recul, c’est toujours facile de dire ça, lorsque la course est terminée. Je n’ai pas fait une très bonne course aujourd’hui, mais c’est comme ça," ajoute le Finlandais.