Kimi Räikkönen apparaît pour le moment en retrait de son coéquipier. Lors des trois premières courses, alors que Sebastian Vettel triomphait deux fois, le Finlandais n’est jamais parvenu à grimper sur le podium.

Pourtant, le champion du monde 2007 explique aujourd’hui que son déficit de performance ne tient à quelques détails.

« Si l’on regarde le tableau d’ensemble, nous sommes plutôt là où nous voulons être. Nous devons peaufiner des petites choses et aussi tout mettre ensemble dans nos tours de qualifications. Je ne pense pas que ce soit de grosses choses, mais bien sûr, elles nous ont coûté beaucoup de temps. Mais il n’y a pas de raison de se plaindre, c’est mon travail. Je pense que nous sommes plus ou moins là, mais nous devons faire encore mieux, comme toujours. Et si vous roulez à l’avant, la course devient beaucoup plus facile. »

Le Finlandais l’avoue néanmoins, il commence à devenir très impatient. Regarder son coéquipier triompher ne doit pas être facile sur le plan psychologique.

« Pour être honnête, cela a pris trop de temps ! Ce n’était pas possible de tout régler sur le champ et nous ne l’avons toujours pas fait, pour beaucoup de raisons. En Chine, le fait que nous n’ayons pas roulé le vendredi [en raison de la pluie] n’a pas aidé, parce que quand vous avez quelques problèmes, vous voulez du temps de piste. Je suis assez content de la voiture, celle d’aujourd’hui comme celle d’hier, en termes de rythme sur un tour. Ce ne sont juste que des petites choses. »

A Bahreïn, Kimi Räikkönen n’a échoué qu’à deux secondes de Valtteri Bottas. Il aurait pu terminer devant le pilote Mercedes, mais il a perdu du temps précieux en début de course derrière Felipe Massa, après un départ moyen puisqu’il s’est aussi fait dépasser par les deux Red Bull.

« La voiture marchait plutôt pas mal, et pour être honnête, je m’y attendais. C’était simplement sur un tour que je n’ai pas pu en tirer ce que je voulais. Je n’ai pas de plainte de ce côté. Mais j’ai eu un put… (sic) de mauvais départ, et des premiers virages horribles. Bien sûr, après cela, j’ai essayé de rattraper ce retard et j’ai raisonnablement rapidement dépassé Massa, mais ça m’a coûté tout de même un peu de temps. »

« Ensuite, bien sûr, j’ai été un peu malchanceux avec la voiture de sécurité quand elle est sortie lors de mon premier arrêt. J’ai perdu une place sur Massa et j’ai dû essayer de le dépasser à nouveau. A ce moment, bien sûr, j’étais un peu derrière. D’une certaine manière, beaucoup de bonnes choses se sont produites mais au bout du compte, le résultat est toujours décevant, au moins pour moi. »

Cela fait depuis le Grand Prix d’Australie 2013 que Kimi Räikkönen n’a plus gagné en F1. Sebastian Vettel l’a pourtant prouvé : la victoire est à la portée des Ferrari en 2017. Est-ce que cela rend Kimi Räikkönen encore plus motivé ?

« Non, je ne sais pas pourquoi ça me donnerait encore plus faim de victoires. Je suis heureux pour l’équipe, heureux pour lui [Vettel], mais nous voulons faire mieux, peu importe notre position actuelle : gagner, c’est toujours l’objectif. »