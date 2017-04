Ferrari aborde le Grand Prix de Russie en leader des deux championnats. L’écart avec Mercedes et Lewis Hamilton demeure néanmoins faible, et la hiérarchie pourrait encore être bouleversée après ce week-end.

Sebastian Vettel, interrogé en conférence de presse aujourd’hui, se méfie de la réaction de Mercedes ce dimanche, mais se réjouit par avance du duel annoncé.

« Nous avons une bonne voiture et le défi pour cette année sera de s’assurer que notre voiture reste bonne. Je pense que tout le monde s’améliorera, et nous ferons aussi de notre mieux. J’ai hâte d’être à ce week-end puisque nous semblons plus proches de nos concurrents, par rapport à l’an dernier. Bien sûr, nous avons pris un excellent départ cette saison, mais Mercedes est toujours très forte. »

Le premier du championnat du monde confie que la piste de Sotchi est plus technique qu’il n’y paraît.

« Ce devrait être une course intéressante. J’aime la piste, elle n’est pas facile à négocier. C’est difficile de tout mettre ensemble sur un tour et il y a toujours une ou deux choses auxquelles il faut faire attention. »

« Le vendredi sera une journée importante. Nous sommes heureux de notre situation, heureux des courses disputées jusqu’à présent. Mais nous devons nous concentrer sur chacune des étapes, en particulier cette année. »

Kimi Räikkönen apprécie lui aussi le tracé de Sotchi, puisqu’il y a signé un podium l’an dernier. Mais il aime moins son emplacement, au milieu du Caucase !

« J’aime cette course, mais vous ne penseriez pas que nous sommes dans un pays voisin de la Finlande, puisque nous sommes vraiment loin de la frontière ! »

« La piste est aussi intéressante. Si vous regardez les dernières courses ici, cela n’a pas été facile pour nous pour faire fonctionner la voiture et les pneus comme nous le voulions. Mais ici, avec les nouvelles voitures et les nouvelles règles, ce pourrait être totalement différent. La température semble aussi plus élevée que l’an dernier et cela pourrait aider. »

Comme son coéquipier, le champion du monde 2007 se garde bien de faire le moindre pronostic pour ce week-end.

« Jusqu’à présent, l’écart avec Mercedes a été très faible. Mais c’est difficile de savoir comment se passera ce week-end. Bien sûr, si vous regardez les couses de l’an dernier, Mercedes a été forte partout, si on les compare aux autres équipes. Mais c’est un nouveau week-end et je pense que nous avons un bon package. Mais qui sait, il y a toujours des pistes qui conviennent à une équipe un peu mieux qu’à d’autres. Nous pouvons seulement faire de notre mieux, et j’espère que nous serons là pour aller au combat. »

Kimi Räikkönen n’a toujours pas signé de podium cette saison, alors que Sebastian Vettel a déjà remporté deux courses. Une réaction est attendue ce week-end. Une grande partie du résultat final se jouera le samedi pour le Finlandais.

« De mon côté, je n’ai pas eu le moindre problème avec la voiture lors de la dernière course. En fait, le ressenti était assez bon. Mais je dois me qualifier dans une meilleure position pour utiliser la vitesse de la voiture. »